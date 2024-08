Aufruf zum Kampf gegen „Übergewicht-Pandemie“

Das Volksschulprojekt von Sportwissenschaftlerin Rhoia Clara Neidenbach zeigte etwa, dass sich die Kinder in einer üblichen Turnstunde mit Völkerball nur sieben Minuten tatsächlich bewegen. Sie ersetzte das Programm mit einer Stunde Hindernisparcours, der mindestens ebenso viel Spaß macht, in Wahrheit aber Kraft- und Ausdauertraining ist. Dazu kam Ernährungsschulung im Klassenzimmer – all das mit positiver Motivation im Vordergrund. Es zeigte sich: Die Kinder nahmen das Gelernte nach Hause mit. Die Zahl der Übergewichtigen in den Testgruppen sank drastisch, die Freizeit wurde viel öfter draußen verbracht.