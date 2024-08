Viele Hersteller nutzen unsichere Android-Kernels

„Wir hoffen, dass unsere Ergebnisse dazu beitragen, dass in Zukunft effektivere Sicherheitsmaßnahmen in den Kernels der Hersteller zu finden sind und Android damit sicherer wird“, so Maar. Man habe die Ergebnisse mit den untersuchten Herstellern geteilt, einige hätten sogar Patches veröffentlicht. Google selbst betonte, sich des Problems bewusst zu sein und die Integration von Kernel-Sicherheitsmaßnahmen Schritt für Schritt verstärken zu wollen. „Es hängt allerdings an den Herstellern, ob sie dafür Leistung opfern möchten.“