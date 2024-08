Frust & Streit: Dicke Luft im „Legenden“-Dschungel

„Gehen alle aufs selbe Klo“

Die ärgerten sich wiederum über die aufbrausende Art der 49-Jährigen (Büchner: „Wir gehen alle aufs selbe Klo, also muss man nicht so tun“). Elena Miras stieg in das Gezeter ein und kritisierte Siegel für ihre Regelverstöße – sie teilte Zigaretten mit ihren Mitcampern, was nicht erlaubt ist.