Dschungelstar verschluckt sich an Wasserbockpenis

Reality-Star Gigi Birofio scheitert unterdessen daran, in seiner Hose – nah an seinem Po – Zigaretten ins Camp zu schmuggeln. Was der Körperteil zu leisten vermag, zeigt er allerdings wenig später, als er geräuschvoll vor Moderatorin Sonja Zietlow flatuliert. Das erinnert kundige Dschungel-Gucker an einer Szene aus seiner Staffel von 2023. Der Begriff „Dschungel-Legende“ hat eben viele Schattierungen.