Mädchen (4) stirbt bei Zahn-OP nach Narkose

Ein 67-jähriger Anästhesist, der bereits wegen fahrlässiger Tötung vorbestraft ist, steht im Landgericht Frankfurt am Main (D) wegen schwerer Körperverletzung in vier Fällen und Körperverletzung mit Todesfolge vor Gericht. Am 29. September 2021 verstarb die vierjährige Emilia nach einer Zahn-OP unter Vollnarkose in einer Zahnarztpraxis in Kronberg. Die Kleine hatte sich beim Spielen einen Zahn abgebrochen, der unter Narkose repariert werden sollte. Laut Anklage war die Flasche mit dem Narkosemittel, das ihr der Angeklagte injizierte, mit dem Sprossen-Pilz Candid und zwei weiteren Bakterien-Kulturen verunreinigt.