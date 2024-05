Eltern ließen Kind nicht behandeln: Verurteilt!

„In 35 Jahren als Arzt habe ich so etwas noch nie erlebt“, schildert ein Onkologe, der das Mädchen in seinen letzten Lebenstagen behandelt hat. „Es war ein sterbendes Kind, das zu uns ins Krankenhaus gebracht wurde. Das Kind konnte kaum atmen, die Tumore waren sichtbar, eine Schmerztherapie wäre schon lange nötig gewesen. Doch der Vater sagte nur: Es ist, wie es ist.“ Die Mediziner waren über das Verhalten so entsetzt, dass sie Anzeige erstattet haben.