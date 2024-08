Warum Juristensprache so kompliziert klingt

Einbettungen in Sätzen

Das Ergebnis: Beim Verfassen versuchten sich die Teilnehmenden an typischer Juristensprache. „Die Menschen scheinen zu verstehen, dass es eine implizite Regel gibt, die besagt, dass Gesetze so klingen sollten, und sie schreiben sie auf diese Weise“, sagte Gibson. So habe es etwa typische Einbettungen in der Mitte von Sätzen gegeben. Bei dem inoffiziellen Beschreiben sei hingegen darauf verzichtet worden – selbst dann, wenn die Teilnehmenden im Nachhinein noch bestimmte Dinge in ihren Text einfügen sollten.