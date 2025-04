Pompeji: Forscher entdecken geheimnisvolles Paar

Fund außerhalb der Mauern von Pompeji

Der Fund ist Forschungsarbeiten im Gebiet außerhalb der Mauern von Pompeji zu verdanken, betonte der Leiter des archäologischen Parks von Pompeji, der deutsche Archäologe Gabriel Zuchtriegel, in einer Presseaussendung am Dienstag. Das von Juli 2024 an untersuchte Gebiet entspricht einem Bereich, der in den 1990er Jahren für den Bau der Doppelspur der regionalen Bahnlinie Circumvesuviana ausgegraben wurde.