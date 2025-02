Sonde soll am Südpol des Mondes nach Eis suchen

Die NASA hat am Mittwoch mehrere Instrumente zur Suche nach Wasser in Richtung Mond geschickt. Die Sonde „Athena“ des Unternehmens Intuitive Machines, hob an Bord einer „Falcon 9“-Rakete von SpaceX ab. Sie soll am Südpol landen und mithilfe von Bohrungen und einer Drohne nach Wassereis suchen.