„Blauer Geist“ funkt spektakuläres Video zur Erde

Landung in der Tiefebene Mare Crisium geplant

Am Sonntag gegen 9.45 Uhr MEZ soll der „Blaue Geist“ auf dem Mond aufsetzen. Der Lander und alle wissenschaftlichen Instrumente an Bord seien in gutem Zustand, teilte Firefly Aerospace mit. Die Landung der Sonde ist im sogenannten Mare Crisium geplant, einer Tiefebene mit einem Durchmesser von rund 500 Kilometern.