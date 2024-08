Diesen Doktor liebt in Spielberg einfach jeder

Damit wird man auch an diesem Sprint-Samstag in Spielberg pausenlos konfrontiert. Vor allem, wenn es plötzlich im Paddock vor der Hospitality von Rossis eigenem „Pertamina Enduro VR46 Racing Team“ wuselt. „Ich habe gehört, er ist sogar da!“, werden auch Erwachsene binnen Sekunden zu kleinen Groupies. Zu Recht, weil sich „der Doktor“, so der auf ewig bekannte Spitzname des Italieners aus dem kleinen Tavullia, die Rennaction am Red Bull Ring natürlich nicht entgehen lässt. Der 45-Jährige besteigt im Fahrerlager gewohnt lässig und grinsend einen Scooter und saust in seiner Rolle als VR46-Teamchef dorthin, wo er gebraucht wird. Zu seinem Team, seinen Fahrern. In der MotoGP sind das aktuell Marco Bezzecchi und Fabio Di Giannantonio. Der neunfache Weltmeister gibt seinen „Schülern“ vor jedem Rennlauf wertvolle Tipps.