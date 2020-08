Rossi: „Meine Freundin war am Boden zerstört“

„Extrem furchterregend“ sei es gewesen, schildert Rossi. Ein 150 Kilogramm schweres Motorrad war in Spielberg auf ihn zugeflogen gekommen, mit einer Geschwindigkeit von 300 Stundenkilometern. Es flog 50 Zentimeter vor Rossis Gesicht an ihm vorbei. Ein Riesenglück. Rossi fuhr nach dem Vorfall in die Boxengasse und vergrub seinen Kopf in seinen Händen. Nicht bei ihm saß der Schreck tief. Seine Freundin, Model Francesca Sofia Novello, habe es daheim in Italien vor Angst kaum vor dem TV-Gerät ausgehalten, schildert Rossi. Nachdem er den Anruf bei seiner Herzdame, mit der er seit 2018 liiert ist, absolviert hatte, rief er Mama Rossi an. Auch sie habe einmal beruhigt werden müssen.