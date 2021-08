Rossi-Festspiele zum Abschied in Spielberg

„Grazie Vale“ ertönt es immer wieder in Chören aus der gelben Menge. Die Stimmung ist ausgelassen, das Bier fließt in Strömen - man merkt der Fanmeute die Freude nach der coronabedingten Pause im letzten Jahr an. Dass es auch noch das letzte Österreich-Rennen von Legende Valentino Rossi ist, treibt die Partylaune am Ring und auf den umliegenden Campingplätzen ins Unermessliche.