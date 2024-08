Bei diesem Bergsee kostet das Parkticket nun Geld

Die schönsten Ziele sind meist nur mit dem Auto zu erreichen. Doch fürs Abstellen muss man schon vielerorts ins Geldbörsel greifen. Nun ist es auch bei einem der schönsten Bergseen in Oberösterreich so weit. Und der Bürgermeister erklärt, warum dies so sein müsse und dass „keine Abzocke“ dahinterstecke.