Haftstrafe nach Spuckattacke auf Polizisten

Schulterzerrung, gebrochene Kniescheibe, Kreuzbandriss. „Im Zuge einer Verhaftung habe ich bei einem Beamten noch nie eine so schwere Körperverletzung gesehen“, konfrontiert Richter Theo Rümmele den 31-jährigen Angeklagten mit den Fakten. Der Beschuldigte hatte sich im Juli in der Dornbirn Innenstadt massiv gegen seine Festnahme durch vier Polizisten gewehrt. Besonders schlimm: Obwohl der Aggressive wusste, dass er an Hepatitis C leidet, schreckte er nicht davor zurück, einem Beamten im Zuge der Amtshandlung in den Mund zu spucken und ihn so der Gefahr einer Ansteckung auszusetzen. Seit der Festnahme sitzt das „spuckwütige Lama“ in Untersuchungshaft.