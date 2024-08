Taliban-Chef tönt: „Scharia für andere umsetzen“

Am dritten Jahrestag der Rückkehr der radikalislamischen Taliban an die Macht in Afghanistan hat ihr oberster Anführer die Umsetzung des islamischen Rechts als lebenslange Verantwortung bezeichnet. „Der Religion zu dienen und nach der Scharia zu regieren, ist unsere lebenslange Verantwortung“, sagte Hibatullah Akhundzada am Mittwoch auf einer Luftwaffenbasis in der Taliban-Hochburg Kandahar anlässlich der Machtübernahme am 15. August 2021.