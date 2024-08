Feier in der Burg und Auszug aus Gleisdorf

Auch einen Stock tiefer hat Sturm Sorgen mit der Heimstätte: Nach der negativen Kommissionierung in Gleisdorf muss Sturm II mit dem Zweitliga-Spielbetrieb ausweichen. Das Derby gegen Kapfenberg steigt am Samstag (20) in Wolfsberg. Es wird aber alles versucht, den Rasen in Gleisdorf zu sanieren und bald wieder im Solar-Stadion zu spielen.