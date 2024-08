Riesiger Kran drohte auf die Straße zu stürzen

Einen nicht alltäglichen Notruf erhielten die Florianis am Mittwochvormittag um 9.30 Uhr von der Polizei. Ein großer Kran, der gerade an der Großbaustelle zur künftigen U2-Haltestelle am Augustinplatz in Neubau werkte, sank tief im Erdreich und Bauschutt ein und kippte schließlich um. Das Raupenfahrwerk des Gefährts ragte auch noch zusätzlich auf die Straße hinaus und blockierte dadurch den Verkehr an der Kreuzung zwischen Neustiftgasse und Kirchengasse.