„Sportsfreund“ von Seisenbacher verurteilt

Im Wiener Landl sieht sich der Pensionist aber keiner Schuld bewusst: „Ich hab‘ immer versucht, die Wahrheit zu sagen. Ich hab‘ nie gedacht, dass da noch was rauskommt nach meiner Zeugenaussage, weil ich den Peter als Sportsfreund sehr geschätzt habe. Wir waren immer korrekt. Das, was ich damals empfunden habe, habe ich so weitergegeben.“ An mehr könne er sich nach all der Zeit nicht mehr erinnern.