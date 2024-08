Bodo Hell: Große Suchaktion erfolglos beendet

Die Freunde geben nicht auf

Kurz vor 18 Uhr waren die Suchbereiche erfolglos abgearbeitet. Einige kleinere Punkte im Gelände werden am Mittwoch noch mit einem Hubschrauber abgesucht. Danach ist vorerst keine Großsuche mehr geplant. In kleineren Gruppen wird aber weiter nach dem Hirten und Autor gesucht. Trotz großen Engagements der Rettungskräfte bleibt die Suche nach Bodo Hell also bislang leider erfolglos.