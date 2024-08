Wo einige Völker siedelten, ist Geschichte bunt

Und das erinnert an 6000 Jahre Geschichte, denn schon in der Kupferzeit siedelten Menschen um das heutige Feldkirchen, am Krahkogel gab es vom 9. bis zum 4. Jahrhundert vor Christus eine Siedlung, aus der Tonscherben erhalten sind. Im dritten vorchristlichen Jahrhundert siedelten sich die Kelten an, 15 vor Christus die Römer, die in der heutigen Bahnhofstraße ihren Friedhof hatten.