Integration: Wie sieht Ihre „Hausordnung“ aus?

Wer in Österreich Schutz suchen und leben möchte, muss sich an die hierzulande geltenden Gesetze halten. Diesem Konsens stimmen wohl noch fast alle Wahlberechtigten zu. Doch welche Maßstäbe gelten für Sie, wenn es um Integration geht?



Reicht es, sich „nur“ an das Gesetz zu halten, oder gibt es weitere Pflichtbedingungen für all jene, die Österreich ihr Zuhause nennen wollen? Braucht es strengere Vorgaben für das Erlernen der deutschen Sprache? Welche Konsequenzen sind angemessen, wenn diese nicht erlernt wird? Gibt es eine „Leitkultur“, die übernommen werden muss, um richtig integriert zu sein? Und wenn ja: Wie sieht diese aus?