Was die Wohnbeihilfen wirklich kosten

Eine Milliarde Euro Mindestsicherung pro Jahr – das schreckt Sozialstadtrat Peter Hacker nicht. „Weil sie sofort in den Wirtschaftskreislauf investiert wird. Da wird kein einziger Cent aufs Sparbuch gelegt, da wird kein einziger Cent in ein Risiko investiert", erklärte der SPÖ-Politiker im „Krone"-Interview. Aber mit der Mindestsicherung ist es in Wien nicht getan. Die Stadt finanziert vielen auch die Mieten bzw. große Teile davon. Indes wird einem jungen Wiener die Sozialhilfe verwährt – obwohl er sie nur für 2 Monate als Überbrückung benötigt hätte.