Die Wahrheit hinter Zahlen zum Zuzug

Wieder ist Wien anders: Während die Bevölkerung im Rest Österreichs um 0,2 Prozent gewachsen ist, war es hier sechsmal so viel: 22.529 Menschen mehr als vor einem Jahr leben inzwischen in der Bundeshauptstadt, auch wegen natürlichen Bevölkerungswachstums: 2024 sind hier 2153 Menschen mehr geboren worden als gestorben. Auch das ist ein markanter Unterschied zum Gesamt-Trend. Außer in Tirol und Vorarlberg fiel die Bilanz – zum Teil drastisch – negativ aus: Im Burgenland etwa kommen auf jede Geburt schon zwei Todesfälle. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.