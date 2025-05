Klimaziele: Forscher wollen Tempo 30 für Wien

Derzeit wird im Wiener Rathaus an der zukünftigen Regierung geschraubt. Unverrückbar ist das Vorhaben, die Stadt bis 2040 klimaneutral zu machen. Ein großes Ziel, das im „Wiener Klimafahrplan“ festgeschrieben steht: Ambitioniert, aber technisch machbar, betont Umweltforscherin Constanze Frech. Doch: „Es braucht große Veränderungen.“ Frech von der FH Technikum und ihr Kollege Ulrich Leth von der TU Wien skizzieren, was es im Bereich Gebäudebau und Verkehrsplanung benötigt, um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.