Nur jeder vierter Aufstocker hat einen Job

Eine syrische Großfamilie mit elf Kindern erhält 9000 Euro Mindestsicherung und Familienbeihilfe – dieser Fall sorgt aktuell für Aufregung. Mit Ausgaben von mehr als einer Milliarde Euro pro Jahr hat die Stadt Wien also ein eklatantes Sozialhilfe-Problem. Ins Rennen geführt werden hier öfter die Aufstocker – also Personen, die ein zu geringes Einkommen haben und dieses Gehalt auf das Niveau der Mindestsicherung aus dem Sozialhilfetopf quasi aufstocken. Doch das sind weniger als gedacht. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.