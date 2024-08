Trump-Team nimmt Walz‘ Militär-Karriere ins Visier

In der Nationalgarde erlernte Walz den Umgang mit schwerer Artillerie und war auch ein versierter Scharfschütze, doch diente er nie in einem Kampfgebiet. Zwischen 2003 und 2004 war er in Italien stationiert, von wo aus sein Bataillon den US-Einsatz in Afghanistan unterstützte. Durch seine Tätigkeit erlitt er schwere Hörschäden.