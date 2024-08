Kamala Harris: „Ich arbeitete bei McDonald‘s“

Harris will Besteuerung von Trinkgeldern streichen

Bei ihrem Wahlkampfauftritt am Samstag versprach Harris, die Besteuerung von Trinkgeldern im Gastgewerbe abschaffen zu wollen. Sie machte sich damit einen Vorschlag ihres republikanischen Kontrahenten Donald Trump zu eigen. „Wenn ich Präsidentin bin, werde ich den Kampf für die arbeitenden Familien Amerikas fortsetzen, inklusive einer Erhöhung des Mindestlohns und einer Streichung der Steuern auf Trinkgelder für Angestellte im Dienstleistungs- und Gastgewerbe“, sagte sie von tausenden Anhängern. In Nevada sind viele Menschen im Gastgewerbe beschäftigt. Der Staat gilt als einer der wenigen „Swing States“, in denen der Ausgang der US-Präsidentschaftswahl nicht schon weitgehend feststeht.