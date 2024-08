Trump über „Putsch“ und „nukleare Erwärmung“

Musk bietet Mitarbeit in nächster Trump-Regierung an

Der Tesla-Chef, der nach diesem Vorfall seine Unterstützung für Trump angekündigt hatte, lobte den ehemaligen Präsidenten mehrfach für seine Standhaftigkeit und seinen Mut. Trump kündigte an, im Oktober zu einer Kundgebung nach Butler, Pennsylvania, dem Ort des Angriffs, zurückzukehren. Musk wiederum bot an, als Berater in einer möglichen Trump-Regierung zu arbeiten. Er wäre glücklich, wenn er im Rahmen einer „Effizienz-Kommission“ mithelfen könnte, Steuergelder effizienter einzusetzen und zu sparen, so der aktuell reichste Mann der Welt.