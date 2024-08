Mit neuem Gesetz sind Deals wie in Aigen passé

Es ging um ein Millionengeschäft am Fuße des Gaisbergs. In bester Lage im Nobelbezirk Salzburg-Aigen. Wie von der „Krone“ berichtet, hat die Grundverkehrskommission zumindest einem kleinen Teil des Geschäfts einen Riegel vorgeschoben. Dabei ging es um knapp 8000 Quadratmeter Wald direkt am Gaisberg. Der Preis war erheblich zu hoch, der Käufer kein Landwirt.