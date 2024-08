Neos: „Psychotherapie als Kassenleistung für alle“

Es fehlt an Sozialarbeitern – Grüne und ÖVP hätten nichts weitergebracht

Um auch in der Präventionsarbeit endlich in die Gänge zu kommen, braucht es an Schulen außerdem endlich berufsübergreifende Teams, um beispielsweise bei Mobbing psychosoziale Folgen abfedern zu können. Um ausreichend Schulsozialarbeiter zu finden, müssen die Studienplätze für Sozialarbeit aufgestockt werden.