Ungerechte Behandlung im Ferialjob! Was tun?

Ständige Überstunden, Tätigkeiten, die nicht vereinbart waren und viel zu wenig Geld! Jugendliche müssen im Zuge von Ferialjobs oder Praktika viel einstecken – Geld wahrscheinlich am wenigsten. Wobei das in den meisten Fällen ohnehin nicht der primäre Antrieb ist. Viele brauchen diese „Arbeitszeit“ als Beleg für Schule oder Studium, sollten demnach für die geleistete Tätigkeit auch dementsprechend entlohnt werden. Dass dem nicht immer so ist, hat der Fall einer 17-Jährigen gezeigt. Die Schülerin bekam für vier Wochen Arbeit bei einer Gebäudefirma in Steyr lediglich einen 150-Euro-Gutschein, wir berichteten. Der Grund: Die Arbeit sei aus Schulungszwecken erfolgt und war nicht zum Vorteil der Firma.