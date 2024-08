Mit gestohlener Bankomatkarte Burger gekauft

Der bislang Unbekannte soll während eines Kursbesuches in der Linzer Wienerstraße am 24. April gegen 17 Uhr in die Taschen einer 31-Jährigen aus dem Bezirk Rohrbach gegriffen haben. Der Diebstahl blieb vorerst unbemerkt, erst nach mehrfachen Abbuchungen wurde die Geschädigte hellhörig und erstattete Anzeige.