Schock, Trauer, Angst | Glänzende Bilanz

Glänzende Bilanz. Schön, dass wir in diesem Alarmzustand auch positive Nachrichten geliefert bekommen! Und die kommen von den Olympischen Sommerspielen in Frankreich. Nach der Goldmedaille für das Seglerduo Lara Vadlau/Lukas Mähr am Donnerstag folgte am Freitag weiteres Edelmetall: Der Tiroler Jakob Schubert holte Bronze im Klettern, der Wiener Valentin Bontus die Goldmedaille im Kite-Bewerb, womit Österreich jetzt bei zweimal Gold und zweimal Bronze hält – eine freundlich glänzende Bilanz!