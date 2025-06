Kampfsportlegende (68) trickste Trickbetrüger aus

Geldschulden und Todesdrohungen

„Ich bin über zwei Cousins in die Sache hineingerutscht“, zeigte sich dieser beim Prozess in Innsbruck geständig. Er habe sich von ihnen 12.000 Złoty, umgerechnet knapp 2800 Euro, ausgeliehen. „Ich wollte die Schulden abarbeiten und sie haben mich und meine Familie mit dem Tod bedroht“, meinte der Angeklagte, der erst vor einem halben Jahr in Deutschland wegen einer ähnlichen Tat ein paar Monate Haft aufgebrummt bekam.