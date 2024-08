Verdächtiger hatte Kontakt zu Stadion-Security!

Nach der Festnahme zweier Terrorverdächtiger, die einen Anschlag auf die Taylor-Swift-Konzerte in Wien geplant haben sollen, laufen die Ermittlungen auf Hochtouren (siehe Video oben). Sowohl der 19- als auch der 17-Jährige sind in Österreich geboren, die Eltern des Älteren haben Wurzeln in Nordmazedonien. Und: Einer der beiden hatte sogar Kontakt zur Security im Wiener Ernst-Happel-Stadion ...