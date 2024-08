Schubert klettert um Medaille, LIVE ab 10.15 Uhr

„Alles oder nichts“

In der Medaillenentscheidung, versicherte Schubert, werde er freilich ein ganz anderes „Mindset“ an den Tag legen als im Halbfinale am Mittwoch. Da sei es ums Überleben und ums ins Finale kommen gegangen. „Am Finaltag wird es alles oder nichts sein“, sagte der Tiroler Kletterer, der am Freitag in Le Bourget bei Paris auf seine zweite olympische Medaille losgehen wird. Nach Bronze in Tokio 2021 darf diese gerne in einer anderen Farbe sein.