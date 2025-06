FBI: Chinesen schmuggelten Giftpilz in die USA

Wissenschaftler ist Parteimitglied

Laut dem FBI haben Liu und Jian bereits vor der Festsetzung am Flughafen gemeinsam an dem Pilz geforscht. So sei auf Lius Handy ein wissenschaftlicher Artikel mit dem Titel „Krieg gegen Pflanzen-Erreger unter veränderten Klimabedingungen“ gefunden worden. Auch Nachrichten zwischen den beiden Angeklagten aus dem vergangenen Jahr würden darauf hindeuten, dass vor dem Verhör am Flughafen bereits im Campus-Labor mit dem Pilz gearbeitet worden sei – obwohl diese gar keine entsprechende bundesstaatliche Genehmigung habe. US-Staatsanwalt Jerome Gorgon Jr. bezeichnete den mutmaßlichen Schmuggel als ein Problem der „nationalen Sicherheit“ und wies auf Jians Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei Chinas hin.