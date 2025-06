Schock für Posch: Mitten in Saison ohne Trainer!

Auftakt in Kladno

Da Fuchs zu Beginn des Jahres durch körperliche Probleme zurückgeworfen worden war, hat er noch einen Trainingsrückstand. Deshalb bestreitet er seinen Saisonauftakt erst am 10. Juni in Klado. Fix ist danach auch sein Start am 19. Juni in St. Pölten. Bei beiden Meetings läuft er die 100 m, „jeweils noch aus dem Training heraus“. Natürlich ist die WM in Tokio im September sein großes Ziel 2025. „Aber ich lasse mich nicht stressen!“