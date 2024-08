Mysteriöser Tunnel in Nobel-Vorort entdeckt

Der Vorfall lässt Erinnerungen an den argentinischen „Jahrhundertraub“ im Jahr 2006 wach werden. Hierbei hatte eine Gruppe Krimineller, ebenfalls in San Isidro, fast 19 Millionen Dollar (rund 17,3 Millionen Euro) aus einer Bank geraubt und war durch einen Tunnel entkommen, an dem ein Jahr lang gegraben worden war.