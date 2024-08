Weniger oft und Vorgaben für drittes Geschlecht

Für die Spenderinnen und Spender sollen die Änderungen mehr Sicherheit bringen, teilte das Gesundheitsministerium, das die Novelle am Donnerstag in Begutachtung geschickt hat, mit. „Blutspenden soll für alle möglich sein – egal, wen man liebt oder welches Geschlecht man hat“, wird Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) in einer Aussendung zitiert. Zeitnah zum geplanten Inkrafttreten im Herbst werden die Spender-Fragebögen an die neuen Vorgaben angepasst.