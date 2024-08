Biden fürchtet Aufstände bei Trump-Niederlage

„Wenn Trump verliert, bin ich überhaupt nicht zuversichtlich“, sagte Biden am Dienstag dem Sender CBS auf die Frage, ob er an eine friedliche Akzeptanz des Wahlergebnisses durch Trump glaube. „Er meint, was er sagt. Wir nehmen ihn nicht ernst. Aber er meint es ernst mit all dem Gerede über ein Blutbad, wenn sie verlieren.“