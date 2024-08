Die Amerikaner und die Gewalt

Der für uns so unverständliche Zugang zum Thema Waffen und Waffengewalt ist vermutlich den Erfahrungen aus der Zeit des „Wilden Westens“, als jeder Mann, jede Familie auf sich alleine gestellt war, sich selbst schützen musste, geschuldet. Und so ist das Recht auf Waffenbesitz in der Verfassung verankert.