Wichtigster Oppositioneller aus Politik entfernt

Vor dem Urteil hatte sich der Reformpolitiker noch optimistisch gezeigt. „Wir sind sehr zuversichtlich, was die von uns vorgelegten Fakten und die Argumente über die Unrechtmäßigkeit des (...) beantragten Prozesses angeht“, sagte er am Mittwoch. „Wir hoffen, dass das Gericht die Argumente ernsthaft in Betracht zieht, und glauben, dass Rechtsstaatlichkeit in Thailand existiert.“