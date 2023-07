Thailands Wahlsieger wird nicht Regierungschef

Majestätsbeleidigung ausschlaggebend

Ausschlaggebend dürfte das Vorhaben seiner Partei gewesen sein, das Gesetz zur Majestätsbeleidigung ändern zu wollen. In Thailand wird diese trotz Protesten dagegen hart bestraft. Das Verfassungsgericht suspendierte den Wahlsieger jetzt gar vorläufig als Parlamentsabgeordneter. Das ging auf den Antrag einer Wahlkommission zurück. Hierfür sind Ermittlungen über angebliche Aktienteile an einem Medienunternehmen der Hintergrund. Der 42-Jährige soll diese während seiner Kandidatur besessen haben, was in dem Land verboten ist.