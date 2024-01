Thailand bleibt bei Majestätsbeleidigung hart

Weiter hieß es, das Vorhaben deute die Absicht an, „die Monarchie von der thailändischen Nation zu trennen, was eine erhebliche Gefahr für die Sicherheit des Staates darstellt“. Das Gericht wies die Fortschrittspartei (MFP) und ihren ehemaligen Vorsitzenden Pita Limjaroenrat an, unverzüglich alle Versuche zur Änderung oder Abschaffung des Gesetzes zu unterlassen. Das einstimmige Urteil der neun Richter könnte den Weg für die Auflösung der MFP im Rahmen der Gesetze für politische Parteien freimachen.