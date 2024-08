E-Biker und Sohn (3) im Anhänger schwer gestürzt

Schrecklicher Freizeitunfall am Dienstagabend in Leutasch im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land: Ein E-Biker (47) und dessen dreijähriger Sohn, der sich hinten im Fahrradanhänger befand, kamen zu Sturz und erlitten dabei erhebliche Verletzungen. Nach der Bergung mussten beide mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden.