Harris hat sich entschieden: Tim Walz wird „Vize“

Spitzenquartett vollständig, Messer gewetzt

Harris und Walz treten nun am 5. November gegen das republikanische Duo Donald Trump / J.D. Vance an. Beide Seiten haben sich bereits aufeinander eingeschossen. So bezeichnete Harris Ex-Präsident Trump wiederholt als seltsam („weird“) – eine Wortwahl, die laut Parteiinsidern auf ihren nunmehrigen Vizekandidaten Walz zurückgehen soll. Trump wiederum nahm die Worte „dumm“, „verrückt“ und „Freak“ in Bezug auf Harris in den Mund.