Warum Selenskyj sich über 40 Jahre alte F-16 freut

Nach zähem Ringen bekommt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die westlichen Kampfjets, um die er seit Monaten bittet: Nach dem Okay des Herstellerlandes USA haben sich Dänen und Niederländer als erste Betreiberstaaten bereit erklärt, die ukrainische Luftwaffe mit Flugzeugen vom Typ F-16 Fighting Falcon auszustatten. Aber was ist das Besondere an dem Kampfjet? Und warum ist er für die Ukraine von so immenser Bedeutung? Eine Analyse.