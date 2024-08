62-Jähriger verstarb bei Attersee-Überquerung

Hubschrauber im Einsatz

Die längst laufende Veranstaltung wurde zu Ende gebracht. „Acht Starter haben den Bewerb nicht beendet“ so Wolfram Hauser vom Organisationsteam des Events, bei dem im knapp 24 Grad warmen Wasser rund 2,5 Kilometer zu schwimmen waren, der Wind für einen starken Wellengang sorgte. Dass Andreas Roth (D) in 37:14 Minuten und bei den Damen die Welserin Sophie Amesberger in 39:23 Minuten siegten, war freilich ob des tragischen Vorfalls reine Nebensache.